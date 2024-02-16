Однако, новый главком Сырский обещал Зеленскому удерживать город дальше и не желает даже обсуждать вывод войск

Ситуация в Авдеевке, по информации, полученной от нашего источника в Генштабе, стала критической. Командование рассматривает срочную необходимость вывода войск из города, чтобы предотвратить их окружение. Однако, по полученным данным, Сырский отказывается даже обсуждать такой вариант с Зеленским, так как собирается удержать Авдеевку с целью выслужиться перед Офисом Президента за новую должность главнокомандующего.

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Также, по информации, полученной от нашего инсайдера, военные не могут понять, почему ранее не было произведено вывода подразделений из Авдеевки. Как отмечается, Залужный предлагал этот вариант еще в январе, однако, сейчас Сырский практически сжигает последние резервы своих войск в этом городе. Внутри подразделений Вооруженных сил Украины ситуация накаляется, растет недовольство новым главкомом, и некоторые военные отказываются исполнять его приказы, не желая выдвигаться на позиции.

Исходя из информации, которую сообщил человек из окружения Залужного, Сырский также отказался обсуждать военные вопросы с бывшим главнокомандующим ВСУ из-за, якобы, занятости. Залужный не удержался и высказал новому главкому все свои мысли относительно обороны Авдеевки. Он подчеркнул, что ситуация полностью повторяет сценарий Бахмута, но на этот раз тысячи военных могут оказаться в котле, и это будет исключительно по вине Сырского, а не политического руководства страны, Зеленского или Ермака.