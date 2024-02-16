Apple готовится сделать самый существенный рывок во внедрении ИИ в мобильные устройства

Согласно последним слухам, новые возможности искусственного интеллекта будут представлены в iPhone 16, которые, как утверждают, оснащены значительно улучшенным нейронным движком, способным решать сложные задачи прямо на устройстве.

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Будущие чипы Apple для iPhone, iPad и MacBook, такие как M4 и A18, будут иметь большее количество ядер в улучшенных нейронных движках, согласно тайваньскому изданию Economic Daily News. Первый двухъядерный нейронный движок от Apple был представлен в процессоре A11 Bionic, который использовался в iPhone 8/8 Plus и iPhone X, выпущенных в 2017 году. В последующие годы компания увеличила количество ядер в нейронном движке до 8 в A13, запущенном в серии iPhone 11 в 2019 году, а затем до 16 в A14, дебютировавшем в iPhone 12 и 10-м поколении iPad через год.

Начиная с 2020 года, Apple использовала 16 ядер в нейронных движках своих iPhone, при этом производительность компонентов постоянно улучшалась с каждым новым поколением. По словам представителей Cupertino, нейронный движок чипа A17 Pro в iPhone 15 Pro работает в два раза быстрее, чем в iPhone 14 Pro. Следовательно, можно предположить, что A18 сможет удвоить количество ядер до 32, что соответствует мощности Mac Studio и Mac Pro с установленными процессорами M1 Ultra или M2 Ultra.

Использование встроенного нейронного движка устройства для решения задач искусственного интеллекта дает множество преимуществ, включая независимость от удаленных серверов и облачных платформ. Google также придает большое значение возможностям обработки искусственного интеллекта в своем чипе Tensor G3, который, по их утверждению, расширяет границы машинного обучения на устройстве, применяя последние исследования Google в области искусственного интеллекта непосредственно на телефоне. Однако недавно стало известно, что большая часть новых функций генеративного искусственного интеллекта в Pixel 8 Pro требует обработки в облаке, что подразумевает постоянное доступ к интернету.