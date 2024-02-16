Российская армия постепенно истощает возможности использования авиации для ВСУ

В ночь с 15 на 16 февраля, Воздушно-Космические Силы России провели серию ракетных ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харьковской и Полтавской областях. Эти данные поступили от российских военкоров и даже от украинских источников.

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Первая информация о ракетных атаках, произведенных по направлению Полтавской области, появились около часа ночи. Впоследствии поступили информационные данные о взрывах, произошедших в городе Миргород полтавской области. Миргород является стратегически важным местом и является одним из главных аэродромов украинских войск, используемых ВВС страны. Возможно, именно он был целью ракетных ударов в этот раз. Причина действий российских войск в данном случае говорит сама за себя - уничтожение самолетов, складов боеприпасов и инфраструктуры аэродрома.

Позднее начали поступать сообщения о полете ракетных систем в сторону Харьковской области. Затем начались сообщения о взрывах на территории Харькова и его окрестностях. В основном, взрывы произошли в городе Люботин, за которым последовали перебои с электроснабжением, о чем поделились местные сообщества в соцсетях. В Люботине также расположен один из аэродромов, используемых украинскими военными авиационными силами.

Также поступила информация о прилётах в Волчанске и Липцах. Оба населенных пункта находятся в Харьковской области и служат базой для многочисленных объектов Вооруженных Сил Украины, включая пункты дислокации персонала и бронетехники ВСУ и иностранных добровольцев.

Одной из главных целей российских ударов стали аэродромы, используемые ВСУ. Украинские средства массовой информации стараются молчать о последствиях атак аэродромам в Миргороде и Люботине.