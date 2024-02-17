Предприятие позволит кратно нарастить производство различных беспилотников для российской армии

Новости из мира беспилотных систем пришли от главы концерна "Калашников" Алана Лушникова. Он обнародовал информацию о том, что "Ижевские беспилотные системы", являющиеся частью этого концерна, существенно нарастили объемы выпуска беспилотников для российских подразделений.

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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил цеха предприятия "ИжБС" и ознакомился с процессом производства беспилотных летательных аппаратов для всей страны. Согласно заявлению главы концерна, в 2024 году объемы производства дронов будут увеличены в 10 раз. Это достигается через ввод в эксплуатацию еще одного объекта производства площадью 5800 квадратных метров. В новом предприятии, оснащенном современными станками, будет оборудовано 360 новых рабочих мест.

"ИжБС" в срок выполняет гособоронзаказ, имеет замкнутый цикл производства и свою испытательную базу, что позволяет оперативно проводить испытания новых образцов техники, - сообщили представители концерна.

Концерн "Калашников" осуществляет выпуск ударны и разведывательных БПЛА, а также активно разрабатывает их новые модели. Среди производимых беспилотных аппаратов фирмы можно назвать "Тахион", "Supercam", "Ланцет", "Куб-Бла" и другие модели.

Сегодня российский беспилотник "Ланцет" признан украинскими военными ключевым разрушителем техники ВСУ. Благодаря проведенным улучшениям с учетом боевого опыта, новая модификация "Ланцета" может поражать цели на гораздо большем расстоянии.