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Zelikman
Залужный пытался дозвониться до Ермака, чтобы уговорить его дать приказ на вывод войск из Авдеевки
По информации инсайдера, в Офисе Президента не захотели говорить с бывшим главкомом

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  Как сообщает источник из Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, бывший главнокомандующий Валерий Залужный пытался дозвониться до Андрея Ермака 13 февраля, чтобы уговорить его отказаться попытки удержания Авдеевки. 

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  Отставной генерал придерживается позиции сохранения боеспособных подразделений и жизней солдат, невзирая на утрату очередного населённого пункта. Однако, как сообщил инсайдер, в Офисе Президента с ним не захотел разговаривать. Ему было передано, что у украинской армии новый главнокомандующий, который отлично выполняет свои обязанности.

  Между тем, поступает информация, что в перебрасываемых на Авдеевку подразделениях назревают бунты, военнослужащие считают это место еще более "проклятым", чем Бахмут. Только прибывшие войска накрывает беспрерывный огонь артиллерии и авиации, полуторатонные авиабомбы не оставляют после себя ни живых, ни раненых. Зачастую те самые группы подкрепления оказываются уничтоженными не успев даже доехать до точки назначения, но Сырский отправляет одно подразделение за другим на удержание этого города. При этом, у самих украинских войск нет такого же арсенала и боеприпасов, чтобы хоть как-то противостоять российской армии.

  По словам источника в Генштабе ВСУ, военные понимают, что Сырский пытается доказать свою преданность Офису Президента и отправляет всё больше резервов на верную гибель, но без необходимого вооружения и боеприпасов, всё это бессмысленно. Поэтому, нередко украинские бойцы отказываются выполнять приказы и выдвигаться на неподготовленные позиции и без команды покидают свои посты, оттягиваясь ближе к тыловой зоне.

#сво #всу #армия #бои #авдеевка #инсайдер #главком
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По словам украинского главнокомандующего, ВСУ в скором времени вернутся в Авдеевку
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