При этом, украинские военные сомневаются в командирских навыках генерала Сырского

Украинское командование приступило к частичному отводу своих военных из Авдеевки, что подтверждается заявлениями военнослужащих Вооруженных Сил Украины, о которых пишут журналисты из американского издания The Washington Post. Взятие города российскими войсками остаётся вопросом времени.

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Украинские бойцы высказывают сомнения в генеральном мастерстве нового главнокомандующего Сырского, и о падении Авдеевки уже всё больше разговоров среди бойцов на линии соприкосновения. Обстановку в городе сравнивают с Бахмутской мясорубкой, а последствия окажутся еще более серьезными, если руководство ВСУ не начнет вывод своих военных из населённого пункта. Официального подтверждения начала вывода подразделений пока не поступало, но самовольное покидание позиций в южной и восточной частях населённого пункта продолжается.

Как указывают американские журналисты, российская армия намерена отрезать оставшуюся часть Авдеевки от местного Коксохимического завода, таким образом, взяв город под свой контроль, а затем занять сам завод, который превратили в отдельную укрепленную зону. При этом есть вероятность, что военные ВСУ, заседающие на заводе, будут вынуждены отступить, чтобы не оказаться в очередной Азовстали.

"Столкнуться с преградой в виде Коксохимического завода будет чрезвычайно трудно и бессмысленно. Они попробуют его обойти и окружить. Наши силы будут вынуждены отступить", - поделился с журналистами украинский военный.

Одновременно с этим, поступает информация, что фильтровальная станция в Донецкой Народной Республике, расположенная на Востоке Авдеевки, перешла в руки российской армии. Военные ВСУ, находившиеся в данном районе, отошли в соседние лесные угодья, однако, долго там не задержатся, так как российские войска уже продвигаются вдоль песчаного карьера. Также имеется информация о вероятном переходе укрепрайона «Чебурашка» под российский контроль, неподалеку от укрепрайона «Зенит». Эти данные пока не подтверждены официальными источникам. По крайней мере, украинская сторона оттягивает силы к укрепрайону «Химик».