При попытке выхода они нарвались на собственные минные заграждения и были накрыты российской артиллерий

Один из командиров 3-й ШБ Вооруженных Сил Украины, ранее являющейся частью запрещенной в РФ группировки "Азов", выразил свое несогласие с высказываниями генерала Тарнавского о "тяжелой, но подконтрольной" ситуации в Авдеевке. По мнению одного из военнослужащих, слова "тяжелая ситуация" не отражают истинного положения дел в городе, поскольку ситуация на самом деле критическая.

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На данный момент, российские войска продолжают продвигаться как в самой Авдеевке, так и в ее юго-западной части. Одной из целей их ударов стал Коксохимический завод в Авдеевке. На территории завода украинские формирования ранее оборудовал склад горюче-смазочных материалов, который активно эксплуатировался для заправки бронетехники. Российские вооруженные силы обнаружили точные координаты склада и поразили его. Дым от горения нефтепродуктов покрыл коксохимический завод, создавая дополнительные проблемы для подразделений ВСУ, оставшихся там. Несколько групп украинских военных в темном едком дыму попытались покинуть территорию завода, но их попытка закончилась неудачей. Из-за потери ориентиров, что оказало дополнительные сложности в темное время суток, многие из них столкнулись с собственными минными полями. Параллельно с этим, российская артиллерия обстреляла бегущих из города.

Поступает информация, что после захвата российской армией контроля над въездами в Авдеевку со стороны села Ласточкино, подразделения приблизились ко 9-му кварталу Авдеевки с северо-запада, нанося огневые поражения украинским резервам, которые командование пыталось перебросить с направления Тоненького.