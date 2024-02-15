Судя по всему, в Киеве начинают осознавать, что кроме большего количества потерь, попытка удержать города больше ничего не принесёт

Украинское руководство, видимо, осознало надвигающуюся катастрофическую ситуацию для авдеевского гарнизона и разрешило выводить свои подразделения из населённого пункта. Представитель сил обороны Дмитрий Лиховий, официально объявил об отводе некоторых частей из Авдеевки на лучше оборудованные позиции. Это решение было обусловлено трудностями в логистике, связанными с отсутствием возможности эвакуации раненых и проблем со снабжением. По словам Лиховия, в настоящее время активизирована "дополнительная логистическая артерия". Однако неясно, о каком именно "дополнительном" пути сообщает украинская сторона, ведь все дорожные пути, ведущие в Авдеевку, полностью контролируются российской армией.

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Ранее представитель украинской 110-й общевойсковой механизированной бригады, базирующейся в городе, сообщал о переброске "мощного" подкрепления. Он отметил, что хоть его подчинённым стало поспокойнее, но выполнение задачи по удержанию позиций в Авдеевке украинским вооруженным силам на сегодня уже не по силам.

По всей видимости, речь шла о 3-й штурмовой бригаде украинских вооруженных сил, в которой состоят служивые из бывшего "Азова". Сразу после прибытия они предприняли попытку атаковать позиции российской армии, но были разбиты. В ходе атаки украинские формирования понесли существенные потери и отступили.

Даже частичный вывод украинской армии из Авдеевки является позитивным. Из этого города периодически обстреливались объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, что приводило к большому количеству жертв среди мирных жителей.