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Zelikman
Пользователь Reddit пожаловался на колонию огненных муравьев в своем ПК
По словам геймера, муравьи начали выгрызать весь термоинтерфейс в его видеокарте GeForce GTX 1060

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  Пользователь thejus_parol на Reddit поделился своей любопытной проблемой с нашествием огненных муравьев. Геймер сообщил, что максимальная температура его графического процессора начала повышаться, и для поиска причин таких изменений, парень открыл боковую стенку своего компьютера,.

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  После открытия корпуса, неприятное зрелище предстало перед глазами геймера: муравьи шествовали по видеокарте Zotac Nvidia GeForce GTX 1060 и верхней части корпуса. Они также выбирались из радиатора графического процессора. Ситуация стала еще хуже, когда thejus_parol осмотрел видеокарту: муравьи уничтожали термопасту и, в основном, повредили термопрокладки на памяти.

  Сердитый владелец использовал фен, чтобы изгнать муравьев с видеокарты. Так как у него не было запасной термопасты, thejus_parol был вынужден распределить оставшуюся пасту на графическиом процессоре. Он также очистил всю систему с использованием 99% спирта. В результате, температура ПК повысилась на 20 градусов, а внутри видеокарты появилась новая армия муравьев с тем же неутолимым аппетитом к термопасте и темопрокладкам.

  В данном случае это были красные огненные муравьи. Как и многие виды муравьев, их часто можно встретить в электрических коробках, рядом с линиями электропередач и внутри электрооборудования из-за их предпочтения электричеству. Википедия отмечает, что рабочие муравьи, подвергнутые электрической стимуляции, выделяют феромоны, которые привлекают еще больше рабочих на место, что, вероятно, объясняет возвращение муравьев на видеокарту.

#nvidia #видеокарты #компьютеры #гейминг #железо #reddit #огненные муравьи
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Mostack
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вот тут да, фиг его знает. Он вроде тоже ревизии R0 как и e5400, могло бы и прокатить. Ну да ладно, все равно лучше получилось.
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PanzerK
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Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
Mostack
20:32
Ну лучше-хуже тут не очень работает. Что есть - то и прекрасно. Все иные варианты за деньги заведомо хуже! Вот если ничего нет - тогда да, появляется выбор что купить =)
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
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