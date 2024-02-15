По словам геймера, муравьи начали выгрызать весь термоинтерфейс в его видеокарте GeForce GTX 1060

Пользователь thejus_parol на Reddit поделился своей любопытной проблемой с нашествием огненных муравьев. Геймер сообщил, что максимальная температура его графического процессора начала повышаться, и для поиска причин таких изменений, парень открыл боковую стенку своего компьютера,.

реклама

После открытия корпуса, неприятное зрелище предстало перед глазами геймера: муравьи шествовали по видеокарте Zotac Nvidia GeForce GTX 1060 и верхней части корпуса. Они также выбирались из радиатора графического процессора. Ситуация стала еще хуже, когда thejus_parol осмотрел видеокарту: муравьи уничтожали термопасту и, в основном, повредили термопрокладки на памяти.

Сердитый владелец использовал фен, чтобы изгнать муравьев с видеокарты. Так как у него не было запасной термопасты, thejus_parol был вынужден распределить оставшуюся пасту на графическиом процессоре. Он также очистил всю систему с использованием 99% спирта. В результате, температура ПК повысилась на 20 градусов, а внутри видеокарты появилась новая армия муравьев с тем же неутолимым аппетитом к термопасте и темопрокладкам.

В данном случае это были красные огненные муравьи. Как и многие виды муравьев, их часто можно встретить в электрических коробках, рядом с линиями электропередач и внутри электрооборудования из-за их предпочтения электричеству. Википедия отмечает, что рабочие муравьи, подвергнутые электрической стимуляции, выделяют феромоны, которые привлекают еще больше рабочих на место, что, вероятно, объясняет возвращение муравьев на видеокарту.