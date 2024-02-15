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Zelikman
Ночью российские ВКС отработали по различным военным объектам Украины
Сообщается, что в Киеве были разрушены объекты предприятий, производящие БПЛА для ВСУ

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  В ночь с 14 на 15 февраля Воздушно-Космические Силы Российской Федерации поразили ряд военных объектов на подконтрольных Киеву территориях. Под ударами оказались тыловые районы Вооруженных Сил Украины.

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  Согласно последним отчетам, несколько взрывов было зафиксировано во Львовской области, причиняя разрушения объектам, где находился офицерский состав украинских войск. Кроме того, российские войска вновь нанесли удары по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, уничтожив все ранее проведенные восстановительные работы, осуществленные киевскими властями.

  Также прилёты были зафиксированы по пунктам размещения личного состава ВСУ в Днепропетровске и оккупированном Киевом Запорожье. Сообщается о детонации боеприпасов на одном из складов на данном участке. Минимум 4 взрыва произошло на промышленных объектах в Киеве, в частности, были повреждены производственные мощности одного из предприятий, занятых выпуском беспилотниками.

  Несколько взрывов охватили Черниговскую область, повредив пункты размещения военнослужащих из бригады территориальной обороны. В разных областях, находящихся под контролем киевских властей, ночью объявлялась воздушная тревога. Украинская сторона заявляет, что ракетные атаки были проведены самолетами Ту-22М3.

#сво #техника #армия #оружие #бпла #ракеты #ту-22м3
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ВСУ обстреляли Белгород из западных ракетных установок
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