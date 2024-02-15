Однако, по словам производителя, данная задача является очень сложной и вряд-ли украинским предприятиям это по силам

Украинские предприятия безуспешно пытаются скопировать российский универсальный беспилотник "Орлан-10", в широком масштабе применяемый российскими вооруженными силами. Об этом информировал Роман Иванов, главный конструктор "Специального технологического центра".

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По словам Иванова, основные технические решения, из которых состоит "Орлан-10", представляют собой настолько сложную задачу для повторения, что, даже с необходимой документацией, фирмы из Украины не могут справиться с этой задачей. Более того, если они пытаются копировать, это свидетельствует о их неспособности самостоятельно создать что-то аналогичное или превосходящее.

Миниатюрная модель "Орлана-10" была представлена на выставке в Абу-Даби. Однако, по словам главного конструктора СТЦ, интересно будет посмотреть на результаты их труда, поскольку украинские беспилотники попадают к России в качестве трофеев вследствие боевых действий на территории Украины.

В ноябре прошлого года стало известно, что разведывательные беспилотники "Орлан", ставшие основными для российской армии, были модернизированы с учетом возможности боевого применения. В них были внедрены элементы искусственного интеллекта, которые позволяют распознавать украинскую технику, включая образцы, используемые странами НАТО. Точность определения типов военной техники достигает 90%.

Поставки беспилотников серии "Орлан" в российские войска были увеличены в 53 раза с начала конфликта на Украине, согласно данным Минобороны. Речь идет о беспилотниках "Орлан-10" и "Орлан-30", способных находиться в воздухе до 10 часов и оперировать на расстояниях до 100 км.