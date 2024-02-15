Высокоавтоматизированная система имеет шасси грузовика 6x6 с беспилотной башней и 155-мм орудие L/52

Крупный производитель вооружений из Китая, компания Norinco, представила свою новую разработку - наземную оружейную систему, основанную на грузовом автомобиле. Новинка представляет собой высокоавтоматизированную гаубицу калибра 155 мм, установленную на шасси 6x6.

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Данная система, которая предназначена в первую очередь для экспорта, снабжена беспилотной башней. На видеоролике, который был показан во время празднования китайского Нового года, новинка продемонстрирована вместе с уже существующей артиллерийской продукцией Norinco.

Новейшая гаубица имеет идентичную башню к той, которая используется на гусеничной самоходной установке модели SH16. Гусеничная САУ была впервые представлена в каталоге Norinco в 2022 году. Эта башня обладает боевой массой в 32 тонны. Для обслуживания гаубицы требуется всего лишь два члена экипажа, находящихся в бронированной кабине грузовика.

Денис Бласко, эксперт по военным анализам из Соединённых Штатов Америки, отметил сходство данного оружия с широко распространенной гаубицей PLC-181, которая также устанавливается на грузовые автомобили. Обсуждая современные тенденции развития артиллерии Norinco, Бласко отметил:

"Хотя в арсенале компании все еще присутствуют старые модели артиллерийского оружия, основная часть производимой ими продукции является новейшей и была разработана в период с 2000-х годов", - заявил Бласко, обсуждая современные тенденции развития артиллерии Norinco.