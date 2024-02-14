На фоне успехов в Авдеевке, удары наносятся и по другим направлениям на линии соприкосновения

Группировки морской пехоты 155-ой бригады наступают на Новомихайловское и его окрестности, вытесняя украинские формирования с данного района. Российские штурмовые отряды успешно продвигаются под прикрытием артиллерии, танков и беспилотных летательных аппаратов, выбивая украинские войска из окопов и жилых помещений.

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Ситуация на участке между Марьинской и Угледарской областями становится все более критической для Вооруженных Сил Украины. Боевые действия между Марьинкой и Угледаром набирают обороты. Главной целью российской армии является создание опорного пункта для последующего перекрытия коммуникаций ВСУ.

На данный момент штурмовым подразделениям России удалось увеличить зону контроля на Юго-Западе от Марьинки, что привело к расширению контроля по трассе Марьинка-Победа-Константиновка. При этом был закрыт правый фланг российских сил, которые наступают на Северо-Восток от Новомихайловки, позволив закрепиться на восточной окраине населенного пункта и вытеснить украинские войска из его укрепленных позиций. По сообщению российских военных, подразделения ВСУ на этом участке хорошо вооружены, однако, они деморализованы и стараются избегать прямых столкновений с российскими вооруженными силами.

Одновременно с продвижением российских войск на этом участке линии соприкосновения были нанесены точные удары по штабу управления Оперативной группы "Донецк" на территории бывшей шахты "Южнодонбасская" в районе Водяного. Участок между трассой Константиновка-Угледар и населенными пунктами Елизаветовка, Успеновка и Богоявленка является сложной системой укреплений и оборонительных линий украинских формирований.