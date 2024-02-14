По украинским формированиям, попавшим в котёл, ведётся огонь с различных средств поражения

Продолжают поступать положительные новости из Авдеевки. Помимо того, что российские военные подразделения вышли к Индустриальному проспекту, о чем сообщалось ранее, имеется заметный прогресс Вооруженных Сил РФ и на другом секторе направления в Авдеевке.

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Речь идет о территории укрепрайонов, которые украинская сторона называет "Зенит" и "Чебурашка". Один из объектов – это территория бывшей базы противовоздушной обороны. Продвижение российских подразделений идет со стороны посёлка Опытное на Север. В ходе успешных наступательных действий российским войскам удалось окружить украинские формирования на данном участке линии соприкосновения - в районе дороги, соединяющей Спартак с Авдеевкой.

После совершения охвата позиций украинских сил, российские военные приближаются к 9-му кварталу Авдеевки, где расположены многоэтажные здания.

Карта, опубликованная украинской стороной, показывает ситуацию более скромно для российской армии, чем она есть на самом деле. Укреплённый район ВСУ окружен и подвергается мощным атакам с разных направлений. Площадь территорий, которые российские войска взяли под контроль на данном участке направления в Авдеевке за сутки, превышает 1.5 кв. км.