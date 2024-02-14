Несмотря на многочисленные резервные силы Киева, переброшенные на данный участок, российская армия сумела продвинуться к Индустриальному проспекту в Авдеевке

Штурмовые отряды России смогли достичь Индустриального проспекта в Авдеевке, полностью перекрыв снабжение ВСУ. Российским войскам, которые осуществляли штурм Авдеевки, удалось перерезать единственную асфальтированную дорогу, через которую гарнизон получал необходимые резервы и боеприпасы. Вечером 13 февраля появилась информация о том, что подразделения Российской армии достигли Индустриального проспекта.

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Также эти сведения подтверждаются и украинскими источниками, включая журналистов. По их информации, заправка на въезде в город и сама дорога уже находятся под контролем российских войск. В то же время Генеральный Штаб ВСУ продолжает заявлять, что всё под контролем, прорывов нет и подразделения ВСУ "стойко" обороняются, ожидая подкрепления.

"Новости неутешительны: заправка на въезде в Авдеевку уже находится в руках российской армии, как и сама дорога", - сказал один из украинских журналистов.





Эта дорога, известная как "Дорога жизни" ВСУ, была единственным маршрутом, по которому перебрасывались необходимые ресурсы. Однако, она перестала функционировать ещё в прошлые выходные, поскольку оказалась под огнём атакующих российских сил. В понедельник уже несколько автомобилей ВСУ, пытавшиеся проехать по этой дороге, были уничтожены российскими войсками. И вот теперь она полностью перекрыта, причём на большом участке.

Отмечается, что российские бойцы смогли преодолеть сопротивление ВСУ на этом участке, несмотря на введение в бой украинских резервов. Последние данные подтверждают, что военные вышли к проспекту по широкому фронту.