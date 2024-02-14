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Джулианна Смит, представляющая Соединённые Штаты Америки в Североатлантическом Альянсе, заявила, что на июльском саммите НАТО не ожидается выдачи Киеву официального приглашения.
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Она отметила, что когда придет подходящее время, Украине будет направлен сигнал о том, что НАТО предпринимает конкретные шаги для приближения Киева к членству. Соответствующий сигнал также будет передан российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы подтвердить намерения альянса продолжать оказывать помощь Украине по необходимости.
По словам посла Великобритании в НАТО Дэвида Куорри, на летнем саммите не следует ожидать значительного прогресса по вступлению Украины в НАТО. Однако, британское руководство уверено, что законное место Украины - в альянсе.
Главными противниками приглашения Украины в Альянсе являются Соединённые Штаты и Германия, сообщает американское издание Foreign Policy. В то же время Великобритания и страны Восточной Европы настаивают на предоставлении Украине приглашения. Власти Польши, Чехии и прибалтийских стран считают, что только полноправное членство в альянсе сможет помочь в прекращении вооруженного конфликта на территории Украины.
Однако, следует учитывать, что процесс получения приглашения и одобрения членства всеми странами НАТО может занять много времени.