Представители организации заверяют, что Киев получит сигнал, когда придёт время, но в настоящий момент вопрос о членстве Украины не стоит

Джулианна Смит, представляющая Соединённые Штаты Америки в Североатлантическом Альянсе, заявила, что на июльском саммите НАТО не ожидается выдачи Киеву официального приглашения.

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Она отметила, что когда придет подходящее время, Украине будет направлен сигнал о том, что НАТО предпринимает конкретные шаги для приближения Киева к членству. Соответствующий сигнал также будет передан российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы подтвердить намерения альянса продолжать оказывать помощь Украине по необходимости.

По словам посла Великобритании в НАТО Дэвида Куорри, на летнем саммите не следует ожидать значительного прогресса по вступлению Украины в НАТО. Однако, британское руководство уверено, что законное место Украины - в альянсе.

Главными противниками приглашения Украины в Альянсе являются Соединённые Штаты и Германия, сообщает американское издание Foreign Policy. В то же время Великобритания и страны Восточной Европы настаивают на предоставлении Украине приглашения. Власти Польши, Чехии и прибалтийских стран считают, что только полноправное членство в альянсе сможет помочь в прекращении вооруженного конфликта на территории Украины.

Однако, следует учитывать, что процесс получения приглашения и одобрения членства всеми странами НАТО может занять много времени.