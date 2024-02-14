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Zelikman
В сети появилось больше информации о грядущем флагмане Intel Core i5-14900KS
По имеющимся данным, потреблять данный монстр будет около 410 Вт и пользователям будет необходимо приобретать СО премиум-класса.

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  Предполагается, что в этом году компания Intel представит свой флагманский процессор Core i9-14900KS Limited Edition, и недавние утечки раскрывают некоторые из его ключевых характеристик. Будущий чип будет улучшенной версией Core i9-14900K, который был выпущен в прошлом году, в рамках линейки обновления Raptor Lake.

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  По информации из базы данных OCCT, спецификации Core i9-14900KS показывают, что у него будет 24 ядра, включая 8 P-ядер и 16 E-ядер. Он также будет поддерживать 32 потока, что практически идентично существующей модели 14900K. Новый чип будет иметь базовую тактовую частоту 3,2 ГГц, такую же, как у 14900K. Другие значимые характеристики 14900KS включают 36 МБ кэш-памяти L3 и 32 МБ кэш-памяти L2, что также, соответствует характеристикам 14900K.

  Однако, в списке также отмечены некоторые улучшения по сравнению со стандартной моделью 14900K, такие как повышение частоты до 6,2 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у существующей модели. Новый чип также будет иметь базовый TDP 150 Вт, что на 25 Вт больше, чем у 14900K, который составляет 125 Вт. Однако пиковое энергопотребление 14900KS может достигать значительных 410 Вт при средней номинальной мощности 330 Вт.


  Из-за высокого энергопотребления ожидается, что 14900KS будет сильно нагреваться, достигая температуры 101 градуса Цельсия. Пользователям, чтобы полностью использовать возможности своего флагманского процессора без регулирования температуры, возможно, придется инвестировать в решения премиум-класса для охлаждения ЦП.

  В настоящее время нет официальной информации о том, когда Intel выпустит новый процессор Raptor Lake Refresh, но предполагается, что это произойдет скорее раньше, чем позже. Были высказаны предположения в интернете, что его цена может составлять около 800 долларов, как и у 13900KS, однако, до официального объявления со стороны Intel это лишь предположение.

#intel #процессоры #технологии #железо #утечки #core i9-14900ks
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