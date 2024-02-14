Litening V обеспечивает получение изображений с инфракрасной и цветной HD-камер в режиме реального времени

Испания приобретает уже четвертую партию самолётов Eurofighter, которые будут оснащены контейнерами лазерного наведения Litening V от французской компании Rafael. Этот комплекс должен улучшить эффективность ударов ракет класса "воздух-земля" и обеспечить возможность наблюдения за объектами на земле. Европейское государство хочет нарастить мощь своих Военно-Воздушных Сил. Планируется закупить 46 контейнеров Litening V в течение следующих трёх лет.

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Контейнеры Litening V будут использоваться в дневное и ночное время, что значительно расширит возможности выявления и уничтожения целей. Они нужны для использования ракет с лазерным наведением или с использованием системы глобального позиционирования (GPS).

Семейство Litening - это испытанный в боях многофункциональный модуль наведения для воздушных платформ, обеспечивающий эксплуатационную надежность и успешное выполнение задач, - сообщается на сайте компании Rafael.

Контейнер Litening V даёт возможность получения изображений в режиме реального времени с инфракрасной и цветной HD-камер. Интересно, что этот оборудование может быть установлено на советские и российские истребители МиГ-21/27 и Су-27/30.