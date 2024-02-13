В ЕС предлагают запретить организациям торговать с рядом китайских компаний

Китайская Народная Республика заявила, что решительно противится незаконным санкциям в ответ на предложение Европейского союза ввести ограничения в торговле для трех китайских компаний, в рамках усилий по сдерживанию России.

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"Мы знаем о соответствующих сообщениях. Китай решительно противится неправомерным санкциям или 'юрисдикции длинной рукой' в отношении Китая на основании сотрудничества между Китаем и Россией", - заявили в МИД.

Брюссель рассматривает возможность введения новых ограничений примерно для двадцати фирм, включая три в Китае и одну в Индии. Если план будет одобрен государствами-членами, это будет первый раз, когда ЕС вводит ограничения на бизнес в Континентальном Китае и Индии с начала Специальной Военной Операции на Украине.

Отношения между Европой и Китаем в последнее время накаляются: Брюссель начал расследование в отношении китайских производителей электромобилей, Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении алкогольной продукции ЕС, а Нидерланды заключили секретное соглашение с США, чтобы попытаться ограничить холдинг ASML поставки оборудования для производства чипов NV в Китай.

Новое предложение запретит европейским компаниям торговать с этими организациями в рамках усилий блока по ограничению Российской Федерации получать подпадающие под санкции товары. В список также включены компании из Гонконга, Сербии и Турции.

"Китайские и российские предприятия обмениваются и сотрудничают законно и не нацелены на третьи стороны и не должны подвергаться влиянию со стороны третьих сторон. Пекин, примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - заявили в Министерстве иностранных дел Китая.



