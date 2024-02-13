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Zelikman
В США преступники стали использовать Wi-Fi-глушители для вывода систем безопасности из строя
За счёт данного оборудования злоумышленники выводят из строя камеры наблюдения и системы безопасности

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  Полиция Эдины, штат Миннесота, сообщила, что в последние полгода в районе происходили серии краж со взломом, при этом жертвы не были выбраны случайным образом. Преступники наблюдали за домами в богатых кварталах и проникали внутрь, когда никого не было дома.

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  Особенно любопытным в этой истории является то, что преступники, совершающие ограбления, используют Wi-Fi глушители, чтобы вывести из строя системы безопасности, такие как камеры видеонаблюдения. Попав внутрь, они крадут сейфы, ценности и другие предметы роскоши.

  Марк Лантерман, эксперт по кибербезопасности, сообщил в интервью KARE11, что глушители не блокируют сигналы, а перегружают беспроводные сети, поэтому реальный трафик не может достигнуть устройств.

  Согласно Федеральной комиссии связи, федеральный закон запрещает использование, маркетинг или продажу любого оборудования, способного создавать помехи, которые мешают радиосвязи, включая мобильные и персональные связи, полицейские радары и системы глобального позиционирования. Нет исключений для использования такого оборудования в любых местах, включая дома и автомобили, и местные правоохранительные органы не могут использовать глушители.

  Однако Wi-Fi глушители по-прежнему можно приобрести в интернете за пределами США по цене от 40 до 1000 долларов. В течение нескольких лет были зарегистрированы случаи использования таких устройств для обхода систем домашней безопасности, включая видеодомофоны.

  Некоторые из предлагаемых способов снизить риски, связанные с взломом Wi-Fi глушителей, включают использование проводной камеры внутри или снаружи дома, которая подключается к локальному хранилищу.

#технологии #безопасность #wi-fi #оборудование #преступники
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