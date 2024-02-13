Сотрудники Службы Безопасности Украины долгое время прослушивали разговоры военных, чтобы при необходимости зачистить ряды ВСУ

Стало известно, что новый главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Сырский перебрасывает на Авдеевку все наиболее подготовленные подразделения, несмотря на складывающуюся обстановку на данном участке. Главком готов выполнить любой приказ, чтобы доказать свою верность, даже если он будет неправильным с военной точки зрения.

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Как сообщает источник из Офиса Президента, именно с таких ситуаций и началось противостояние между Валерием Залужным и администрацией Зеленского. Местами главком давал зелёный свет на отход с некоторых позиций, которые на его взгляд не имели особой ценности, но их удержание грозило привести к существенным потерям. В свою очередь, политические власти Украины не могли терпеть оставления каких-либо позиций без оказания сопротивления и всё это выросло в настоящий кризис среди элит.

По информации инсайдера, в настоящее время продолжается зачистка командования ВСУ, само собой, речь идёт о соратниках Валерия Залужного. Сообщается, что последние месяцы Служба Безопасности Украины прослушивала разговоры всех преданных бывшему главкому офицеров, собирая при этом компромат на каждого.

Нового главкома многие военные недолюбливают, считая что он совсем не ценит и не бережёт солдат, в отличие от Залужного.