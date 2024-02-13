Участники акции считают, что стремительное развитие искусственного интеллекта может привести к печальным последствиям

Около 30 активистов собрались у входа в офис OpenAI в Сан-Франциско в понедельник днем, с целью привлечь внимание к своим требованиям. Активисты держали таблички с надписями "Не доверяйте Сэму Альтману" и "Выживание важнее прибыли".

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Особенно сильно беспокоит людей изменение политики OpenAI в январе, когда компания тихо сняла запрет на использование своих продуктов в "военных и военно-промышленных" целях. Несколько дней спустя главный исполнительный директор OpenAI заявил в интервью Bloomberg, что компания сотрудничает с минобороны Соединённых Штатов в разработке ПО для кибербезопасности с открытым исходным кодом и ведет переговоры с правительством Америки о помощи в предотвращении самоубийств у ветеранов.

Организатор Холли Элмор провела параллели между этим и прошлогодним заявлением Сэма Альтмана о том, что совет директоров должен иметь право его уволить. Примечательно, что когда такое увольнение все-таки произошло, Альтман вернулся на должность генерального директора всего через пять дней.

"У OpenAI нет четко обозначенных границ. Даже если они устанавливают разумные ограничения, милостиво соглашаются на изменения, когда им угодно", - сказала Элмор.

Представитель OpenAI заявил, что компания все еще запрещает использование своих инструментов для создания оружия, причинения вреда людям или уничтожения собственности.

Элмор и другие активисты превратили свои протестные акции против искусственного интеллекта в постоянную работу, даже если большая часть их работы остается безвозмездной. Элмор возглавляет деятельность компании PauseAI в США, которая настаивает на неограниченной приостановке передовых исследований в области ИИ до тех пор, пока их безопасность не будет доказана.

Многие люди разделяют их опасения, как показывают недавние опросы. Большинство участников опроса предпочитают замедлить развитие ИИ и считают, что он может случайно привести к катастрофе.

"Не нужно быть гением, чтобы понять, что создание мощных машин, которыми нельзя управлять, может быть опасно," - сказала Элмор. "Мы не можем полностью полагаться на рынок для защиты нас от этого."