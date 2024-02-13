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По информации от российских ресурсов, силы России нанесли удар по украинским резервам, сосредоточенным около Авдеевки для контрудара. Основные цели были поражены в Селидово, где в этот момент происходила разгрузка частей ВСУ, прибывших на линию соприкосновения. Украинские ТГ-каналы заранее предупреждали о том, что российское командование знает о планах украинцев, включая перемещение резервов под Авдеевку.
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Некоторые украинские источники вчера уже указывали на опасность скопления большого числа военнослужащих ВСУ рядом с полем боя, что неизбежно привлечет ракетные удары России. Так и произошло, однако, удар пришелся на немного более глубокие линии обороны. По доступным на данный момент данным, Генеральный Штаб ВСУ начал отводить часть войск с нескольких направлений и перебрасывать их в район Авдеевки. Разгрузка подразделений ВСУ происходила в Селидово, откуда прямая дорога до Авдеевки составляет около 30 километров. Российская разведка сработала отлично и нанесла ракетными комплексами "Искандер" удар по полигону, где находились украинские части. На момент удара там могло быть размещено от 1,5 до 2 тысяч военнослужащих ВСУ.
Официальная информация о потерях сил ВСУ пока не поступала, но большое количество тяжелораненых и погибших подвозят в Днепропетровск и Покровск. В то же время, украинские источники с отсылкой на данные из Генштаба ВСУ сообщают, что часть подразделений сегодня ночью самовольно покинули свои позиции в Авдеевке, чтобы не оказаться окруженными. Генерал Сырский направился в штаб командования "Таврия", где будет руководить обороной.