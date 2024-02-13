Сообщается, что Искандерами были уничтожены резервы украинских формирований, перебрасываемые на Авдеевку

По информации от российских ресурсов, силы России нанесли удар по украинским резервам, сосредоточенным около Авдеевки для контрудара. Основные цели были поражены в Селидово, где в этот момент происходила разгрузка частей ВСУ, прибывших на линию соприкосновения. Украинские ТГ-каналы заранее предупреждали о том, что российское командование знает о планах украинцев, включая перемещение резервов под Авдеевку.

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Некоторые украинские источники вчера уже указывали на опасность скопления большого числа военнослужащих ВСУ рядом с полем боя, что неизбежно привлечет ракетные удары России. Так и произошло, однако, удар пришелся на немного более глубокие линии обороны. По доступным на данный момент данным, Генеральный Штаб ВСУ начал отводить часть войск с нескольких направлений и перебрасывать их в район Авдеевки. Разгрузка подразделений ВСУ происходила в Селидово, откуда прямая дорога до Авдеевки составляет около 30 километров. Российская разведка сработала отлично и нанесла ракетными комплексами "Искандер" удар по полигону, где находились украинские части. На момент удара там могло быть размещено от 1,5 до 2 тысяч военнослужащих ВСУ.

Официальная информация о потерях сил ВСУ пока не поступала, но большое количество тяжелораненых и погибших подвозят в Днепропетровск и Покровск. В то же время, украинские источники с отсылкой на данные из Генштаба ВСУ сообщают, что часть подразделений сегодня ночью самовольно покинули свои позиции в Авдеевке, чтобы не оказаться окруженными. Генерал Сырский направился в штаб командования "Таврия", где будет руководить обороной.