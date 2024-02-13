По мнению суда, Иерусалим наносит несоизмеримый ущерб Сектору Газа и нарушает гуманитарное право войны

Суд в Нидерландах вынес решение, требующее прекратить поставки запчастей для военных самолетов F-35 в Израиль. Это решение было принято в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом в районе Сектора Газа, который суд назвал "явным нарушением прав человека". Трибунал в Гааге дал правительству семь дней на прекращение поставок запчастей для самолетов Lockheed Martin Corp. Суд привлек внимание к высокому числу гражданских жертв, включая тысячи детей, в результате израильской агрессии. В соответствии с международными обязательствами Нидерландов, они должны запретить экспорт военной продукции, если существует явный риск нарушений гуманитарного права войны.

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Решение о разрешении на экспорт запчастей было принято в 2016 году, однако, министр внешней торговли повторно рассмотрел этот вопрос после конфликта между Хамасом и Израилем в прошлом году. Это решение стало победой для правозащитных организаций Oxfam Novib, Vredesbeweging PAX Nederland и Forum Rights Forum.

Запасные части для F-35, поставляемые из США, хранятся на голландской авиабазе в Вундрехте и оттуда отправляются в другие европейские страны, а также в Израиль. Решение было принято во время визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Израиль и на палестинские территории. Ответ премьер-министра на это решение пока неизвестен.

В связи с программой F-35 правительство проведет консультации с международными партнерами, чтобы гарантировать, что Нидерланды продолжат быть надежным партнером в этом проекте, а также в европейском и международном оборонном сотрудничестве.