Группировка ВСУ в укрепрайоне Зенит в скором времени окажется зажата российскими войсками





На сегодняшний день подразделения Вооруженных Сил России активно осуществляют штурмовые операции в районе Авдеевки, замыкая войска в окрестностях укрепленного района украинских формирований под названием «Зенит». Эту информацию подтверждают и украинские источники, описывая ситуацию на данном фронтовом участке как катастрофическая.

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Украинскому руководству приходится признавать успехи российской армии в пределах городского контура Авдеевки. Особенно российские штурмовые группы продвинулись в дачном поселке к западу от Авдеевки. Это подтверждается и со стороны опытных военных.

Продвигаясь в указанных направлениях, группы штурмовиков стремятся окружить укрепленный район «Зенит», который находится неподалеку от ресторанно-гостиничного комплекса «Царская Охота».

В настоящий момент данный опорник ВСУ практически полностью окружен. Российская армия проводит наступательные операции с четырех направлений. Ни одну маршрутную линию украинские воинские формирования больше не могут использовать для свободного снабжения своих войск, защищающихся в данном укрепленном районе.

На востоке села Опытное бойцы закрепились у лесной полосы, продвинувшись на глубину около 450 метров. Украинская группировка попала в затруднительное положение. Потеря укрепленного района «Зенит» будет иметь негативное влияние на оборону Вооруженных Сил Украины в данной части Авдеевки.