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Zelikman
Илон Маск опроверг информацию о предоставлении услуг связи российской армии
Предприниматель объяснил, что ни напрямую, ни косвенно SpaceX не сотрудничает с Россией

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  Однажды отношения между компанией Starlink и Украиной перешли в разряд напряженных после обвинений военной разведки страны в использовании терминалов российскими войсками на освобождённых территориях. Илон Маск, генеральный директор и основатель Starlink, опроверг эти утверждения.

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  Глава Украинской службы военной разведки заявил, что у них есть доказательства использования спутникового интернет-сервиса Starlink от компании SpaceX 83-й российской штурмовой бригадой в городах Клищевке и Андреевке, которые находятся на частично оккупированной украинскими войсками территории Донецкой Народной Республики.

  Ключевым доказательством является 12-секундный аудиоклип перехваченного разговора двух российских солдат, обсуждающих настройку терминалов Starlink. "Старлинк работает, интернет есть", - говорит один из них.  "Фиксируются случаи использования российскими подразделениями предоставленных устройств. Это приобретает системный характер", - заявили в ГУР Украины.

  Разумеется, и сама компания Starlink, и Илон Маск ответили на эти обвинения. В посте Маск отметил, что обвинения в продаже терминалов Starlink России со стороны SpaceX категорически ложны.   "Появилось множество ложных новостных сообщений о продаже Starlink терминалов российскому военному ведомству. Это абсолютно неверно. Насколько нам известно, ни один терминал Starlink не был продан ни напрямую, ни косвенно России", - Илон Маск

  Пост от Starlink был более подробным. В нем указывается, что SpaceX не поддерживает бизнес-отношения с Россией и её армией, а также не поставляет ей оборудование и не предоставляет своих сервисов в стране. SpaceX также не приветствует попытки сторонних посредников продавать оборудование российским властям.

  "Если SpaceX узнает, что терминал Starlink используется санкционированной или неавторизованной стороной, мы проведем расследование и примем меры по деактивации терминала, если это подтвердится. SpaceX не поддерживает деловые отношения с правительством России или его вооруженными силами", - заявляют представители компании.

  Несомненно, ни в одном из сообщений не отрицается тот факт, что российская армия каким-то образом получила терминалы Starlink и используют их в Украине. Предполагается, что подразделения могут маскировать местоположение терминалов Starlink, чтобы обойти геозоны и заставить их появляться в разрешенных местах. Альтернативно, терминалы могут использоваться в указанных зонах после очистки SpaceX для помощи украинцам.

  Starlink поставила в Украину тысячи терминалов и поддерживала их работу с начала Спецоперации. Это вызвало недовольство России, но Маск предупредил, что финансирование компании не может быть бесконечным, хотя позже подтвердил, что оно будет продолжаться.

  Отношения между Starlink и Украиной еще больше обострились год назад, когда SpaceX ограничила возможность использования связи Starlink Украиной в наступательных военных целях. Этот шаг последовал за сообщениями о том, что Киев использовал Starlink для управления ударными дронами. Также было утверждение, что Маск отключил Starlink во время нападения Украины на российские корабли из-за опасений ядерных репрессий.

  В октябре 2022 года Маск вызвал гнев всей Украины своим предложением мирного плана между Украиной и Россией.

#сво #техника #технологии #армия #интернет #илона маск #spacex starlink
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