Как заявляет компания, SCSIFlash-Fast будут быстрее и надёжнее своих устаревших предшественников

Компания Solid State Disks Ltd недавно представила новое оборудование для замены механических жестких дисков, которые используют интерфейс SCSI. Изначально эти диски производятся с разъемами на 68 и 80 контактов и имеют емкость от 2 ГБ до 1 ТБ.

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Структура SCSIFlash-Fast дисков может быть настроена по заказу и загружена непосредственно в целевую систему без необходимости вмешательства со стороны конечного пользователя. К примеру, версия SCSI может быть настроена в соответствии с требованиями хост-системы (SASI, SCSI-1, SCSI-2 или Ultra3), а также выбрать размер сектора диска 256, 512, 768, 1024, 2048 или 4096. Предварительная загрузка данных также доступна по требованию заказчика. Эти накопители работают при напряжении питания 5 В постоянного тока и потребляют всего 0,8 Вт (плюс мощность, которую потребляет сам диск). Они предлагаются в стандартном форм-факторе 3,5 дюйма.

Джеймс Хилкен, директор по продажам и маркетингу компании SSDL, отмечает, что в отраслях, таких как аэрокосмическая промышленность, оборона, телекоммуникации и производство, все еще широко используются системы, разработанные десятилетия назад с использованием устаревших жестких дисков SCSI. Однако, данные накопители с подвижными частями часто выходят из строя. Хилкен добавляет, что накопители SCSIFlash-Fast являются надежной заменой практически всех SCSI-устройств, которым уже более 20 лет.

Твердотельные накопители имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными жесткими дисками. Благодаря отсутствию подвижных частей они работают намного тише и работают при более низкой температуре, тратя при этом меньше энергии. Кроме того, их скорость работы также превосходит механические накопители. В данном случае компания SSRL заявляет, что их накопитель способен писать данные со скоростью до 80 МБ/с.