Российские производители беспилотников уже имеют необходимые наработки для реализации данного проекта

Конфликт на Украине стал серьезным толчком к развитию беспилотной авиации. В ближайшее время стоит ожидать появления групп дронов-камикадзе, действующих совместно в зоне конфликта. Российские компании уже имеют соответствующие разработки и успешно реализуют их. Этот факт был объявлен российским экспертом в области беспилотной авиации, Денисом Федутиновым.

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Также, в скором времени, российские войска могут использовать новые технологии, позволяющие барражирующим боеприпасам действовать во взаимодействии. Развитие беспилотной авиации получило мощный импульс, предложения сразу же воплощаются на практике и тестируются в боевых условиях. Согласно мнению эксперта, в ближайшее время в зоне конфликта могут появиться группы барражирующих боеприпасов, работающих в совместной атаке.

Ожидается применение групп барражирующих боеприпасов, которые будут эффективно взаимодействовать друг с другом. Имеющиеся разработки российских специалистов в данной области, такие как "Ланцет", "Куб" и "Суперкам" демонстрируют великолепные результаты. Приводимые слова Федутинова, сообщенные агентством РИА Новости, свидетельствуют о том, что российские разработчики займут лидирующую позицию в данной области.

Кроме того, эксперт указал, что в зоне конфликта уже появились дроны с машинным зрением, что очень не нравится противнику. Эта технология еще находится в начальной стадии развития, но постепенно совершенствуется. В настоящее время дрон управляется оператором до достижения цели, а затем переключается в режим захвата и атакует цель. Однако, скоро будут созданы беспилотники, которые смогут самостоятельно обнаруживать и атаковать вражескую технику. Такие разработки уже находятся в процессе реализации.