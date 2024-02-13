Данные ускорители будут конкурировать с RTX 4080 и RTX 4060 Ti, но с более доступной ценой

Компания AMD планирует представить два новых графических процессора - Navi 48 и Navi 44 - в четвертом квартале 2024 года. Хотя эти процессоры не смогут конкурировать с флагманскими моделями Nvidia, они предлагают значительно более доступные цены по сравнению с другими высококлассными чипами, имеющимися на рынке.

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Из недавнего отчета Moore's Law Is Dead стало известно, что графический процессор на базе Navi 48 будет иметь производительность, сравнимую с Radeon RX 7900 XT и текущим флагманом AMD - 7900 XTX, при этом имея значительно меньший размер микросхемы. Если размер матрицы 7900 XT составляет 529 мм2, то прогнозируется, что размер матрицы Navi 48 будет составлять от 300 до 350 мм2, приближаясь к размеру матрицы RTX 4070 Ti Super, который составляет 379 мм2.

Кроме того, новый чип AMD, поступающий в продажу, может быть оснащен 256-битной видеопамятью GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с. В целом, Navi 48 может предложить конкуренцию GeForce RTX 4080 по производительности, но по ожиданиям его цена не превысит $600, в то время как высокопроизводительный продукт GeForce стоит около $1000.

Что касается Navi 44, то он будет представлять собой более простую модель, которая может соперничать с Radeon RX 7700 и легко обгонять RTX 4060 Ti, имея при этом размер матрицы не более 210 мм2. В настоящее время еще рано делать предположения о стоимости Navi 44, но для контекста можно отметить, что RX 7600 XT с матрицей 204 мм2 стоит $329. Также сообщается, что инженерные образцы графических процессоров RDNA 4 от AMD имеют тактовую частоту от 3,0 до 3,3 ГГц и базируются на 5-нм технологическом процессе N4P от TSMC.

Предполагается, что RDNA 4 будет конкурировать с грядущей линейкой Battlemage от Intel, запланированной на вторую половину 2024 года. Предыдущие отчеты указывали на использование процесса TSMC N4 с технологическим узлом 5 нм для Battlemage. В отличие от RDNA 4 и начальных моделей Intel Alchemist, Battlemage будет иметь процессор класса enthusiast.

Однако в конце 2024 года основным графическим конкурентом может стать серия RTX 5000 от Nvidia. Ожидается, что эти процессоры будут базироваться на 3-нм узле TSMC и предложат значительное повышение производительности по сравнению с серией RTX 4000. Возможно, их релиз состоится в четвертом квартале 2024 года или в начале 2025 года.