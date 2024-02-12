Благодаря росту биткойна и других активов, FTX может набрать необходимую сумму для погашения долгов

Мир вряд ли забыл колоссальный скандал, связанный с криптовалютной биржей FTX, которая в 2022 году оказалась вне контроля и обанкротилась, приведя к потере активов клиентов на сумму около 10 миллиардов долларов. Следователи быстро раскрыли этот кейс и выявили все схемы вокруг крипто-гиганта.

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Судебное разбирательство по делу Бэнкмана-Фрида, признанного виновным по семи статьям уголовного закона, показывает, что его высказывания в январе 2023 года, опубликованные на Substack, могут оказаться правдой. Там говорится о том, что FTX US должна будет вернуть всю потерянную клиентами сумму.

Сначала казалось, что миллионы клиентов FTX, потерявшие свои деньги, навсегда их потеряли, поскольку часть средств была потрачена Бэнкманом-Фридом на свой роскошный образ жизни. Однако значительная часть была инвестирована, и эти инвестиции выросли за последние два года. Кроме того, их восстановлению способствовало благоприятное восстановление биткойна.

Адвокат FTX, Андрю Дитдерих, заявил судье, рассматривающему дело о банкротстве, что компания располагает достаточными средствами для полного погашения долгов перед клиентами и кредиторами. Бэнкман-Фрид утверждает, что благосостояние клиентов было возможно благодаря финансовой устойчивости FTX US и высокой стоимости активов FTX international. По его словам, когда Джон Рэй III стал новым генеральным директором, у FTX US было 350 миллионов долларов свободных денежных средств, а средства и клиенты были отделены от FTX international.

Для восстановления ситуации было собрано более 7 миллиардов долларов, в том числе путем возвращения активов Бэнкмана-Фрида. Важную роль в этом сыграли также рост стоимости биткойна, который теперь торгуется выше 48 000 долларов, а также успешные инвестиции в другие криптовалюты, такие как Solana.