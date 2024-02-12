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Zelikman
В Windows 11 будет добавлена функция Sudo, аналогичная функциональности Linux
Это позволит пользователям запускать команды с повышенными правами через окно командной строки

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  Пользователям операционной системы Windows 11 скоро будет доступна новая функция под названием «sudo для Windows», позволяющая запускать команды с повышенными правами из обычного окна командной строки. Подобная функция разработана с оглядкой на Linux и принесет удобство разработчикам, специалистам в области информационных технологий и энтузиастам Linux.

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  Это нововведение приближает пользователей Windows к пониманию Linux и обеспечивает удобство для тех, кто регулярно выполняет команды администратора. Однако, в отличие от Linux-версии, являющейся отдельной системой, «sudo для Windows» представляет собой реализацию, разработанную специально для операционной системы Windows.

  В настоящее время «sudo для Windows» доступен для тестирования в insider-превью-версии Windows 11 (сборка 26052). Если вы используете эту предварительную версию, можно включить sudo, перейдя в «Настройки» > «Для разработчиков» и включив опцию «Включить sudo».

  Программа предлагает три режима открытия: в новом окне, с закрытым вводом или встроенный. Встроенный режим обеспечивает максимальное удобство работы, в то время как два других варианта могут обеспечить повышенный уровень безопасности для предприятий. Независимо от выбранного режима, sudo даёт возможность выполнения команд от имени администратора через стандартную командную строку UAC.

  Если данная функция включена, пользователи могут просто добавлять префикс "sudo" к командам, чтобы повысить их права непосредственно в обычном окне командной строки, избегая дополнительных шагов запуска новой строки администратора. Например, «sudo netstat -ab» позволит просматривать информацию о сети без необходимости предварительного открытия командной строки администратора.

  Хотя в настоящий момент «sudo для Windows» доступен только в инсайдерской сборке, планируется его распространение на всех пользователей Windows 11 после завершения тестирования. Microsoft опубликовала часть исходного кода «sudo для Windows» на GitHub и в будущем намеревается сделать его полностью открытым.

#технологии #windows 11 #linux #операционная система #функции #sudo
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