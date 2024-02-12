Новинка получилась достаточно конкурентоспособной даже на фоне мощнейших решений от AMD и Intel





Дженсен Хуанг, объявил о выходе Grace Hopper GH200 и сказал, что технологическая индустрия сталкивается с преградами, связанными с традиционными архитектурами, и поэтому все чаще обращается к графическим процессорам и ускоренным вычислениям для решения сложных задач.

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Суперкомпьютерная платформа NVIDIA DGX GH200 включает 256 суперчипов Grace Hopper GH200, каждый из которых сочетает в себе 72-ядерный процессор Grace на базе ARM и графический процессор H100 Tensor Core. Чип также поддерживает до 480 ГБ памяти LPDDR5 и 96 ГБ HBM3 или 144 ГБ памяти HBM3E.

Издание Phoronix, приобрело систему стоимостью более 40 тысяч долларов на базе GH200 для проведения сравнительного тестирования и выяснения, насколько она отвечает заявлениям NVIDIA.





На данный момент Grace Hopper GH200 является самым мощным чипом для ИИ от компании NVIDIA, предназначенным для гигантских приложений ИИ и высокопроизводительных вычислений. Компания утверждает, что новый чип обеспечивает до десяти раз более высокую производительность для приложений, обрабатывающих терабайты данных, и позволяет ученым и исследователям создавать уникальные решения для сложных задач.

С корпоративной точки зрения чип GH200 представляет собой альтернативу процессорам x86 в серверном сегменте, позволяя NVIDIA предлагать конкурентоспособный продукт по сравнению с предложениями AMD и Intel. Компания NVIDIA заявила, что чип Grace обеспечивает в два раза большую производительность по сравнению с процессорами Intel Sapphire Rapids и AMD Genoa при одинаковой мощности, а также до 3,5 раз более высокую эффективность по сравнению с процессорами AMD EPYC Milan последнего поколения.

Тесты, проведенные журналом Phoronix в операционной системе Linux, показали, что суперчип GH200 является конкурентоспособным. В тесте HPCG производительность GH200 превзошла Xeon Platinum 8380 2p и немного уступила производительности EPYC 9654 Genoa 2p, что, по словам журнала Phoronix, является "весьма впечатляющими результатами начального этапа". Также было обнаружено, что GH200 оказался самым быстрым в сравнении с однопроцессорными конфигурациями 2p Genoa и Intel Emerald Rapids. GH200 продемонстрировал практически вдвое большую производительность по сравнению с 128-ядерным процессором Ampere Altra Max ARM.