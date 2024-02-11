Стартапы могут оснастить электрокар модулем дома на колёсах

Несмотря на многие вопросы к конечному продукту Cybertruck от компании Tesla, многие частные лица и компании с восхищением смотрят на данный электрокар, видя в нём что-то новое и перспективное.

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Ранее компания слегка разочаровала своих фанатов, выпустив конечный вариант не с такими впечатляющими техническими характеристиками, какие заявлял Илон Маск, рассказывая об автомобиле будущего. Напомним, основатель компании Tesla заявлял, что Cybertruck cможет преодолевать расстояние в 500 миль всего на одном заряде, но на деле, даже в самой дорогой комплектации автомобиль может преодолеть лишь 320 миль, не говоря уже о базовой версии, которая сможет проехать лишь 250 миль.

В Соединённых Штатах Америки появляется всё больше стартапов, чьей идеей является модификация данного детища компании Tesla. Компания Space Campers начала предоставлять услугу по модернизации автомобилей Cybertruck и оснащению их съёмным кемпинговым модулем, благодаря которому из электрокара можно сделать дом на колёсах с различными приборами и бытовыми функциями, по типу душа, раковины, электроплиты, солнечных панелей, проектора и много другого.

Примерно в таком же ключе мыслят и в CyberLandr, хоть и с немного другим исполнением. У последней компании можно приобрести складывающийся модуль, который при желании можно полностью убрать в багажник автомобиля, а в рабочем состоянии в нём можно будет приготовить еду, принять душ, справить нужду и отдохнуть.

Таким образом, некоторые компании надеются, что Cybertruck станет достаточно распространённым транспортным средством и принесёт хорошую прибыль.