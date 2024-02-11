Из-за скорой военной операции Израиля, в Каире боятся прорыва палестинских беженецев

Египет усилил свои пограничные районы с Сектором Газа, возможно из-за опасений по поводу массового притока палестинских беженцев. Согласно информации от Reuters, к границе было переброшено около 40 танков M1A1 Abrams из 4-й танковой дивизии.

реклама

Египетские войска начали размещение дополнительных сил на северо-востоке Синая для укрепления границы с сектором Газа. Это сделано на случай прорыва палестинских беженцев, которые пытаются уйти от Израильской армии, вошедшей в город Рафах на юге сектора Газа. Правительство Каира неоднократно заявляло, что не позволит палестинцам пересечь границу Египта, так как они уже имели отрицательный опыт в прошлом. В случае неповиновения, египетская армия готова применить огневую силу.

Израильский премьер-министр Нетаньяху заявил, что в ближайшем будущем Израильская оборонительная армия начнет операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, который контролируется ХАМАСом. Согласно разведывательным данным Израиля, в этом районе находится до 4-х батальонов движения. Таким образом, ожидаются удары авиации, ракет и артиллерии по населенному пункту, так как прямое вторжение наземных войск приведет к "неприемлемым потерям".

Администрация Байдена требует максимально сократить число жертв среди мирных жителей, тогда как большинство стран настаивают на отмене данной операции, так как она станет настоящей трагедией и катастрофой для всего мира.