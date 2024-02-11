ВСУ связывают резкое падение скорости интернета именно с данным фактом

Представитель ГУР Украины, Андрей Юсов, сообщил, что военная разведка подтвердила наличие у российской армии терминалов связи Starlink на линии боевого соприкосновения. В настоящее время, данное явление, по словам Юсова, не имеет широкого распространения, однако, количество случаев использования данных терминалов постепенно увеличивается и в дальнейшем может принять массовый характер. Официальный представитель ГУР МО Украины не раскрывает подробности о месте и времени фиксации работы терминалов компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

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Юсов также отметил, что случаи использования данных устройств российскими оккупантами становятся все более систематическими. В свою очередь, украинские ресурсы негативно относятся к Илону Маску, оскорбляют его, называя "предателем". Кажется, что Маск должен поставлять свои терминалы только Украине, причем бесплатно, и отключить их использование всем остальным странам. Украинские военные, в свою очередь, предупреждают о возможных проблемах, связанных с появлением терминалов у российской армии в ближайшие месяцы.

Российские источники подтверждают появление терминалов Starlink на линии соприкосновения. Они присутствуют в составе добровольческих формирований, которые самостоятельно приобретают эти терминалы за рубежом. Однако, они работают только на территории новых регионов, которые ранее входили в состав Украины, а в других частях России их нет.

"Проблема состоит в том, что на передовой, простирающейся на 20 километров, нет возможности определить, использован ли терминал со стороны Украины или России. Это позволяет армии России на передовой также использовать терминалы Starlink. Таким образом, либо все терминалы работают, либо никто не может их использовать", - сообщают источники.