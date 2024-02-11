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Zelikman
Пилот российского Су-35С обнаружил и уничтожил украинский зенитно-ракетный комплекс С-300
Система противовоздушной обороны Украины постепенно редеет

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  В последнее время сообщения о воздушных сражениях с украинскими самолетами в российских ресурсах стали редкостью, т.к. украинская авиация практически полностью уничтожена. В Вооруженных Силах Украины остались только унаследованные от СССР и поставленные европейскими странами самолеты. Однако, российские асы продолжают демонстрировать невероятный профессионализм и мужество.

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  Значительным достижением Воздушно-Космических Сил России стало успешное уничтожение ЗРК украинской противовоздушной обороны. Ослабление системы противовоздушной обороны Украины делает полеты намного безопаснее и увеличивает эффективность ракетных и дроновых ударов по основным и тыловым стратегическим целям. Помимо западных систем ПВО, поставленных ВСУ союзниками из НАТО, вооруженные силы Украины до сих пор располагают советско-российскими комплексами ПВО С-300.

  На Украине С-300 часто становятся объектом критики из-за неумелого противодействия российским ракетам и беспилотникам. Часто украинские зенитчики наносят удары по жилым домам в попытках отразить атаку. Кроме того, системы противовоздушной обороны часто стоят на боевом дежурстве прямо посреди густонаселённых районов.

  В этот раз пилот Су-35С вооруженных сил России поразил комплекс С-300 на Купянском участке. Он сам сообщил об этом пресс-службе Министерства обороны РФ. Видео было размещено на официальных ресурсах военного ведомства. По словам аса, в ходе выполнения задачи по сопровождению и защите транспортной авиации, он выявил радарное излучение, исходящее с контролируемой ВСУ территории. Летчик доложил о своем открытии в командный пункт и выполнил пуск ракеты класса "воздух-земля" по обнаруженной цели. Таким образом, российский пилот лишил ВСУ еще одной драгоценной зенитной установки, вероятно, направленной против авиационной группы ВС России.

#техника #всу #армия #оружие #ракеты #пво #вкс #су-35с
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