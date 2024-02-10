Новые специализированные ИИ могут проводить мониторинг и анализ разговоров сотрудников фирмы в реальном времени

Такие компании как Walmart, T-Mobile, AstraZeneca и BT, обратились к новому инструменту искусственного интеллекта для мониторинга разговоров, происходящих на каналах совместной работы и в чатах в командах Zoom, Slack и других.

реклама

На протяжении многих лет компании следили за содержимым электронных писем сотрудников, устанавливая инструменты и правила для пассивной проверки того, что сотрудники отправляли друг другу. Однако, этот мониторинг становится намного более настойчивым, поскольку известные бренды обращаются к инструментам искусственного интеллекта для контроля за разговорами таким как Slack, Yammer и Workplace от Meta.

Стартап Aware из Колумбуса, штат Огайо, представляет себя как платформу контекстного анализа, которая выявляет и уменьшает риски, повышает безопасность и соответствует всем требованиям, а также позволяет в режиме реального времени получать информацию о бизнесе из масштабных цифровых разговоров. Эти "цифровые беседы" - это чаты, которые сотрудники ведут в приложениях для повышения производительности и коллективной работы.

Флагманский продукт компании нацелен на мониторинг "настроений" и "токсичности" с помощью обнаружения и анализа изображений, чтобы следить за тем, о чем люди говорят и какие эмоции они проявляют по различным вопросам.

Также могут быть добавлены теги для должностных ролей, возраста, пола и т.д., что позволяет платформе определить, насколько позитивно реагируют определенные отделы или демографические группы на новую бизнес-политику или объявления.





