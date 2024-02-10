Также сообщается об активных боевых операциях подразделений Ахмат на данном участке

Как сообщают в Министерстве Обороны России, войска сумели улучшить свои позиции на переднем крае линии соприкосновения. В подробностях с места событий описывают обстановку на поле боя военные корреспонденты.

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Российские СМИ передают, что российские подразделения ведут активные боевые действия в центральной части поселка городского типа Белогоровка в направлении Северска. Два дня назад отряды спецназа "Ахмат" и 88-й мотострелковой бригады России захватили западную фильтровальную станцию в Белогоровке, выбив украинские формирования из ряда водоочистительных сооружений. Сообщается, что данный результат был организован благодаря прикрытию артиллеристов и танковых групп, а также бойцов 2-го армейского корпуса.

В течение некоторого времени информации о бойцах из Чечни не поступало. Однако после небольшого перерыва воины спецназа "Ахмат" снова совместно с братьями по оружию приступили к уничтожению украинских сил в данном районе и добились в этом существенных успехов.

По имеющейся информации, бойцы штурмуют промышленную зону в восточной части Белогоровки и дошли до района так называемых гаражей на юго-западе населённого пункта. Тем не менее, украинские формирования оказывают сопротивление на линии обороны. Захват Белогоровки затрудняется тем, что ВСУ контролируют высоты и пользуется скрытыми позициями за лесным массивом. В ответ на это, артиллеристы активно применяют тяжёлое вооружение различных калибров и типов. Плотность и точность огневого воздействия значительно возросли, а качество контрбатарейной борьбы существенно улучшилось.

Ракетная артиллерия также вносит свой вклад, применяя управляемые реактивные снаряды с большой дальностью поражения.



Успешное взятие Белогоровского укреплённого района, где бои продолжаются уже больше года, сможет повлиять на ход событий по всей линии соприкосновения. Эксперты считают, что после захвата населенного пункта российским подразделениям удастся продвинуться на запад и сравнять линию соприкосновения.

В целом, на всем Сватово-Кременском направлении инициатива полностью на стороне РФ. Российские войска не только удерживают прежние позиции, но и активно продвигаются вперед. Интенсивные бои происходят в разных районах, и продвижение войск создает потенциал для крупного тактического окружения группировки ВСУ.