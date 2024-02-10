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Zelikman
Израильские формирования нанесли воздушные удары по одному из густонаселённых районов Палестины
Несмотря на то, что мирным жителям некуда бежать из Рафаха, Нетаньяху планирует масштабное вторжение

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  В результате воздушных ударов со стороны Израиля в Рафахском районе, в раннее утро в субботу, погибли не менее 28 палестинцев. Это произошло всего через несколько часов после заявления премьер-министра Израиля, Биньямина Нетаньяху, о планировании эвакуации сотен тысяч людей из южного города сектора Газа перед наземным вторжением.

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  Нетаньяху не раскрыл детали и сроки проведения эвакуации, однако его заявление вызвало панику в массах. Рафах является домом для более чем половины 2,3-миллионного населения Газы, большинство из которых уже неоднократно были вынуждены покидать свои дома в соответствии с указаниями Израиля о проведении эвакуаций, которые теперь охватывают две трети территории Газы. Неясно, куда они смогут бежать впредь.

  Официальные представители США заявили, что вторжение в Рафах без разработанного плана для гражданского населения приведет к катастрофе. Израиль продолжал наносить авиаудары по Рафаху почти ежедневно, несмотря на жертвы среди мирного населения, которое в последние недели ищет убежища от наземных боёв в городе Хан-Юнис, который находится к северу от Рафаха.

  В результате трех авиаударов, нанесенных ночью на субботу по домам в районе Рафаха, погибли 28 человек, как сообщили представители медицинской службы и журналисты из Associated Press, которые видели тела, доставленные в больницы. А в Хан-Юнис, который является эпицентром текущих наземных боев, израильские силы открыли огонь по насерской больнице, самой крупной в этом районе. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, а несколько человек получили ранения, сообщил представитель министерства здравоохранения Газы, Ашраф аль-Кидра.

  Из-за сильного пожара медицинский персонал больницы больше не может передвигаться между зданиями. По словам Ашрафа аль-Кидры, в больнице находятся около 300 медицинских работников, 450 пациентов и 10 000 вынужденных переселенцев.

#армия #оружие #война #палестина #сектор газа #ближний восток #израил
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