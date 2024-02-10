Постепенно всё больше территорий Авдеевки переходит под контроль Вооружённых Сил России

Российские силы не прекращают успешно продвигаться внутри города Авдеевка. Движение направлено и к Авдеевской автобазе, и ближе к въезду в город со стороны Орловки и Ласточкино.

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Тем временем, украинские журналисты сообщают о том, что переброска резервов и боеприпасов через эту автомобильную дорогу в Авдеевку практически стала невозможной, так как дорога О0542 находится под интенсивным огнем российских войск. Теперь украинские силы стараются использовать дорогу от села Тоненькое для переброски своих резервов и средств в город. Однако, передовые подразделения Вооруженных Сил России уже находятся менее чем в 2 км от этой дороги, что также позволяет наносить интенсивные удары.

С самого утра российские силы взяли под контроль участок территорий на Юго-Востоке от песчаного карьера. Российское продвижение идет в направлении Авдеевского пляжа с захватом новых районов вдоль улицы Степной и Прибрежной.

Возможность перейти на южный берег Голубых озер позволяет российской армии не только расширить контрольную территорию на Севере города, но и оказать дополнительное давление на ВСУ, чьи позиции располагаются в центральной части Авдеевки. И стоит также отметить, что войска оказывают воздействие на эти позиции и со стороны Юго-Востока.