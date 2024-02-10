Сообщается о сильном пожаре на нефтебазе в Харьковской области

В ночь с 9 на 10 февраля Вооружённые Силы России провели новые атаки по важным объектам Украины. Весь день объявлялась воздушная тревога по всей стране, начиная с вечера, когда в Киеве было заявлено о "выявлении разведкой вылета с аэродрома базирования МиГ-31К – носителя гиперзвукового оружия".

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Серия взрывов прогремела в Николаевской и Одесской областях. Пострадали объекты портовой инфраструктуры, в том числе склады с комплектующими для морских беспилотных ударных средств. Вместе с этим появились сообщения о том, что российские моряки уничтожили безэкипажный катер Украины к юго-западу от побережья Крыма.

По меньшей мере три взрыва прогремели на инфраструктурных объектах украинских сил в городе Очаков. По имеющимся данным, пострадали также ангары, где размещались ударные морские дроны-камикадзе Вооруженных Сил Украины.

В Одесской области, после длительной паузы, объекты украинской армии в городах Килия и Измаил подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов.





Российская армия не ограничилась только южным направлением для проведения атак. Сообщается о поражении целей в Харьковской и Сумской областях, а также на оккупированных территориях Донецкой Народной Республики, включая Покровский район. Сообщалось о сильном пожаре на нефтебазе в Харькове. В районе Харькова, Сум и на Западе ДНР российские силы нанесли удары по базам украинских формирований, включая пункты дислокации личного состава территориальной обороны.