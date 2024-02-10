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Zelikman
Российские войска сумели расширить зону контроля на 2.5 квадратных км в районе Артёмовска
В ходе наступательной операции были разбиты подразделения ВСУ, находившиеся на данном участке

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  По итогам успешного наступления российская армия сумела продвинуться на западном фланге города Артёмовск. Благодаря прикрытию с воздуха и интенсивной работе артиллерийских расчетов, пехота смогла прорваться на глубину свыше 1.2 км, захватив площадь около 2.5 кв. км на южной территории Богдановки и разбив группировку ВСУ, которая обосновалась в данном районе. Этот успех является самым значительным на направлении с начала 2024 года.

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  Под контролем Вооруженных Сил России оказались территории так называемого Попова леса, находящегося на участке автомобильной дороги, связывающей Артёмовск и Часовой Яр.

  Как можно увидеть на приблизительной карте, продвижение на юг от упомянутой дороги оказалось наиболее глубоким. Расстояние от восточной окраины Часовой Яр до новых территорий под контролем ВС РФ уже не превышает 1.5 км. Следовательно, объекты украинских военных в восточной части Часовой Яр, которые находятся к Востоку от канала Северский Донец-Донбасс, находятся под полным огневым контролем со стороны российской армии.

  Ранее часть воинских подразделений была выведена из восточной части Часовой Яр через канал, однако, позднее было принято решение вернуть усиленные резервы назад. Сейчас эти резервы испытывают на себе всю мощь российской артиллерии и авиационных боеприпасов, которые обрушиваются западнее упомянутого леса.

#сво #техника #всу #армия #авиация #бои #артиллерия #артёмовск
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