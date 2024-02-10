Украинские военные ищут способы улучшить выживаемость западной техники, учитывая опыт прошедшего года

В прошлом году Великобритания отправила украинским формированиям 14 танков Challenger 2, которые, согласно последним данным, были оборудованы дополнительной защитой. Такую информацию сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на пресс-службу 82-й ДШБ Вооружённых Сил Украины.

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Все предоставленные танки Challenger 2 были поставлены на вооружение именно 82-й бригаде, которая выступала в роли "резерва" в ходе летней кампании, поэтому они были направлены на линию соприкосновения лишь в конце августа. Важно отметить, что Великобритания неоднократно заявляла о нерациональности использования Challenger 2 на Запорожском участке.

Несмотря на это, было заявлено о точном поражении одной из этих машин в районе Работино. После уничтожения первого танка, командование ВСУ прекратило использование этой техники в атаке и начало их применять в качестве артиллерийских установок с дальней дистанции.

В настоящее время 82-я бригада насчитывает 13 или 12 танков Challenger 2 при учёте потерь. Эти танки были переданы в базовой комплектации. Однако, украинские формирования стремятся установить дополнительную защиту, осознавая опыт с немецкими танками Leopard 2, которые оказались достаточно уязвимыми. На учениях подразделений был продемонстрирован британский танк с защитной решеткой на бортах, предназначенной для предотвращения поражения от кумулятивных боеприпасов, ручных гранатометов и FPV-дронов. Однако, динамической защиты и козырьков на технике не замечается.