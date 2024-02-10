Новинка стоит порядка 380 миллионов долларов и позволяет производить 8-нанометровые чипы

Компания ASML Holding NV продемонстрировала свою новейшую машину для изготовления чипов, оборудование стоимостью 380 миллионов долларов США, которое весит столько же, сколько два самолета Airbus A320 - 165 тонн.

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В пятницу представители различных средств массовой информации совершили экскурсию по системе, известной как экстремальный ультрафиолет высокой числовой апертуры (High-NA). Корпорация Intel уже разместила заказы на данную машину и в конце декабря отправила первую единицу на свой завод в штате Орегон. Планируется, что производство чипов на базе этой машины начнется в конце 2025 года.

Машина способна печатать линии на полупроводниках толщиной 8 нанометров, что в 1,7 раза меньше, чем у предыдущего поколения. Чем тоньше линии, тем больше транзисторов можно разместить на кристалле. А количество транзисторов, размещенных на чипе, влияет на скорость обработки и объем памяти. Именно поэтому руководители ASML уверены, что данная система будет неотъемлемой для искусственного интеллекта, технологии, которая известна своей интенсивностью требуемой обработки.

Генеральный директор голландской компании, Питер Веннинк, заявил, что искусственному интеллекту понадобится огромное количество вычислительных мощностей и хранилищ данных, и без ASML и их технологии это невозможно. Он также добавил, что это станет большим стимулом для бизнеса компании.

ASML является единственной компанией, производящей оборудование, необходимое для изготовления самых сложных полупроводников, и спрос на их продукцию является одним из показателей здоровья отрасли. В прошлом квартале компания получила рекордные заказы на свои новейшие машины для литографии с использованием крайнего ультрафиолета (EUV). Это свидетельствует о повышенном оптимизме крупнейших клиентов таких технологий, включая Intel, Samsung Electronics Co. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Для установки первой системы с весом 150 000 кг понадобилось 250 ящиков, 250 инженеров и шесть месяцев, сообщила представитель ASML Моник Молс во время пресс-тура по штаб-квартире компании в городе Вельдховен.

Рост генеративного искусственного интеллекта за последний год, обусловленный запуском OpenAI ChatGPT в конце 2022 года, поднял ожидания полупроводниковых компаний во всех областях. Машины EUV с низкой числовой апертурой (NA), которые ASML продает с 2018 года, стоят 170 миллионов евро.