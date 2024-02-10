Столь стремительно рост обуславливается повышенным интересом к развитию искусственного интеллекта во всём мире

Акции Nvidia компании год назад находились на уровне $223,37. Это значительная цифра, но они упали примерно на 50 долларов по сравнению с началом февраля 2022 года. В настоящее время акции торгуются на уровне 721 доллара. Это увеличение более 221% за год и почти на 50% с начала 2024 года.

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Рыночная капитализация NVIDIA составляет в настоящее время $1,77 трлн, что незначительно отстает от капитализации Amazon в $1,81 трлн и Alphabet в $1,86 трлн. Оценка технического гиганта Apple в настоящее время составляет $2,92 трлн, что существенно опережает большинство его конкурентов.

На этой неделе инвестиционный банк Morgan Stanley повысил целевую цену акций NVIDIA с $603 до $750 за акцию, что стимулировало последний рост. Аналитики утверждают, что хотя время ожидания сокращается, разработчикам все еще приходится долго ждать, чтобы обучить модели с помощью оборудования NVIDIA у облачных провайдеров. Тем, кто приобрел акции NVIDIA до 2020 года, несомненно, трудно сдерживать улыбку. Тогда акции можно было купить примерно за 50 долларов за штуку.

NVIDIA продает оборудование для искусственного интеллекта настолько быстро, насколько возможно, но она не единственная компания, извлекающая выгоду из гонки за искусственным интеллектом. В прошлом месяце Microsoft обогнала Apple, став самой дорогой компанией в мире. На данный момент рыночная капитализация Microsoft составляет $3,12 трлн, а акции торгуются по цене $420,22 за штуку.

Другие технологические компании в топ-10, о которых еще не упоминалось, включают Meta на седьмом месте с рыночной капитализацией в $1,19 трлн и TSMC на 10-м месте с $693,8 млрд. Tesla и Broadcom находятся за пределами группы, занимая 11 и 12 места соответственно, со значениями $615,17 млрд и $600 млрд.





Следующий квартальный отчет о прибыли NVIDIA ожидается 21 февраля.