По словам представителей власти, на Украине в настоящий момент есть люди, которых можно отправлять в качестве резервов

В Офисе Президента Зеленского оговорили основные задачи, которые новый главком армии Александр Сырский должен решить. Одним из них является анализ ситуации среди уже мобилизованных людей в стране. Представитель властей Украины, Подоляк, заявил о необходимости изучения причин, по которым из 1 миллиона призванных, 700 тысяч человек не участвовали в боевых действиях.

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Офис Зеленского утверждает, что только каждый третий призывник был активно вовлечен в боевые действия. Подоляк отметил, что не рассматривается новая мобилизация полумиллиона украинцев в данный момент. Однако, необходимо обсудить возможность ротации военных, находящихся на передовой уже второй год.

Советник главы офиса Зеленского отметил, что необходима постоянная мобилизация, а не единоразовая. Главком Сырский должен определить, как использовать уже мобилизованных солдат. Тем временем, в Киеве говорят, что вопрос аудита числа мобилизованных военнослужащих был поднят после работы американских инспекторов. Они выявили расхождения в документации по числу призывников и числу участников боевых действий.

Многим не был присвоен статус участника, хотя они находились на фронте. Это связано, в частности, с коррупцией, которая позволяет ответственным лицам не выделять необходимые средства военным, а использовать их по своему усмотрению. Многие "участники" уже давно не находятся на передовой, но по официальным документам они "находятся на обучении" в различных странах, таких как Германия, Великобритания, Канада и Польша.