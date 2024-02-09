Связано это с патентными спорами между Intel и R2 Semiconductor

В результате патентного спора между американской компанией R2 Semiconductor и техно-гигантом Intel, суд в Германии вынес судебный запрет на использование некоторых процессоров Intel на территории страны. Региональный суд в Дюссельдорфе признал, что несколько старых моделей процессоров Intel нарушают патент, принадлежащий американской фирме R2 Semiconductor. Это решение может повлиять на бизнес Intel в Европе и иметь далеко идущие последствия.

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Речь идет о патенте, который относится к технологии регулирования напряжения, применяемой только в Европейском союзе. R2 Semiconductor утверждает, что в списке нарушителей находятся такие процессоры, как Ice Lake, Tiger Lake и Alder Lake для настольных ПК и ноутбуков, а также Ice Lake Xeon для серверов.

Запрет не касается процессоров текущего поколения, поэтому продукты, основанные на чипах Raptor Lake и Meteor Lake, останутся в продаже. Однако, для Intel это серьезный удар, поскольку компании и ее партнёрам придётся отозвать уже выпущенные продукты, в которых используются нарушающие патенты чипы, а также версии этих процессоров, которые по-прежнему присутствуют на рынке. На данный момент запрет распространяется только на Германию, но неясно, какие последствия он может иметь для всей Европейской экономической зоны.

После вынесения решения Intel опровергает обвинения в нарушении патентов R2 Semiconductor. Компания также критикует R2 за то, что она является "подставной компанией, занимающейся только судебными исками". В заявлении для Reuters, Intel выразила разочарование судебным решением и намерена подать апелляцию в ближайшее время. Компания также указывает на то, что выиграла судебные споры против R2 в США и подчеркивает, что нельзя позволять последней ограничивать доступ к критическим компонентам ПК, таким как процессоры, за счет потребителей.

С другой стороны, R2 Semiconductor приветствует решение суда и заявляет, что будет обеспечивать выполнение судебного запрета и защищать свои интеллектуальные права. Компания также утверждает, что Intel изначально была заинтересована в оплате их технологии "интегрированного регулятора напряжения (FIVR)", но затем незаконно использовала их продукты без разрешения.