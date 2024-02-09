Американский президент созвал пресс-конференцию, где хотел опровергнуть домыслы о проблемах с его здоровьем

В ходе неожиданно созванной пресс-конференции в четверг вечером Джо Байден решительно старался отвергнуть домыслы о том, что его рассудок ухудшается. Однако, этот шаг главы США, возможно, только усугубил его главную проблему в год выборов.

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Президент созывал журналистов в Белый дом, чтобы настоять на том, что его память "в полном порядке", и осудить портрет "старого человека с плохой памятью", нарисованный бывшим прокурором США, назначенным Дональдом Трампом - его потенциальным оппонентом в 2024 году. Причина этого - расследование, касающееся обращения с секретными документами.

Однако, сам американский президент попал в тупик на этой пресс-конференции, где он выразил своё негодование по поводу упоминания о смерти его сына и предложил всеобъемлющий взгляд на конфликт на Ближнем Востоке, еще одной громкой оплошностью, связанной с иностранным лидером.

Ближе к концу своего выступления Байден ошибочно назвал президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси лидером Мексики. Эта ошибка угрожала нивелировать все его усилия, и его политические оппоненты тут же зацепились за нее, приводя ее в качестве дополнительного доказательства того, что Байден неспособен выполнять свои обязанности.

Ирония ситуации с оплошностью Байдена похоже разрушила все надежды на то, чтобы перевернуть волну тревоги относительно его возраста и способностей. Эта тревога усилилась на протяжении недели после его многократной путаницы в именах европейских лидеров во время предвыборной кампании и отказа от участия в традиционном интервью перед игрой в Суперкубке.

В четверг днем эта тревога достигла нового пика, когда отчет Министерства Юстиции о том, как президент обращался с секретными материалами, говорил о "снижении способностей и плохой памяти" главы государства, хотя был сделан вывод об отсутствии уголовных обвинений.