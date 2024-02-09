Мотивы данного шага пока что остаются неизвестными

В январе этого года Байден принял решение приостановить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа из Соединённых Штатов. Это решение вызвало негативную реакцию у ряда американских экспертов и политиков, включая представителей Республиканской партии. В частности, сенатор Тед Круз назвал это решение "подарком для России", так как считает, что теперь Европа будет вынуждена зависеть от поставок от Москвы.

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В прошлом году США стали крупнейшим экспортером сжиженного газа в мире, причем это было частично обусловлено диверсиями на российских газопроводах СП-1 и СП-2, а также отказом Европейского союза от российского газа. Тем временем, издание Wall Street Journal сообщило о связи принятого решения Байдена с лоббистской кампанией, которая была спонсирована американскими миллиардерами, включая членов семьи Рокфеллеров и Майкла Блумберга. В статье упоминается, что это решение может нанести урон американской экономике, однако, точные цели и мотивы заинтересованных сторон не разглашены.

Тем не менее, стоит отметить, что кампания лидеров мнений и экологических групп, спонсируемых вышеупомянутыми миллиардерами, привлекла внимание администрации Белого дома. Это свидетельствует о том, что аргументы и просьбы защиты интересов этих граждан находят отклик у руководства Соединённых Штатов Америки.