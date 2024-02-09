Сообщается, что ликвидирован пункт временной дислокации украинских формирований в населенном пункте Курахово

Министерство Обороны России распространило кадры, на которых показан удар Воздушно-Космических Сил РФ по одной из точек временной дислокации украинских формирований в населенном пункте Курахово с использованием авиабомб ФАБ-1500 с управляемым модулем планирования и коррекции.

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На видеозаписи можно увидеть сильный взрыв, произошедший вблизи городской застройки, примыкающей к территории Кураховской ТЭС, отчетливо просматривается труба данного инфраструктурного объекта. Украинские источники, однако, публикуют фотографии тушения кровли гостиницы и утверждают, что удар был нанесен именно по этому зданию. Однако, маловероятно, что полуторатонная авиабомба способна причинить настолько незначительные повреждения. Скорее всего, украинские военные разместились в здании детского сада. Вероятнее всего, туда и был нанесен сильный авиаудар Воздушно-Космических Сил РФ.

Вслед за взятием Марьинки, перед российскими войсками открылась возможность для наступления на Курахово, которое находится всего в 15 километрах прямой дистанции от Марьинки. Однако на пути к Курахово находятся несколько населенных пунктов, включая Георгиевку, которая в настоящее время является передним краем линии боевого соприкосновения в этом секторе фронта.

Штурм Георгиевки осложняется рельефом местности: населенный пункт находится в низине, захваченная ВСУ Красногоровка высится над ним, а рядом находятся лесопосадки. Кроме того, ВСУ оборудовали в Георгиевке мощную систему обороны с укрепленными пунктами в зданиях и подвалах жилых домов.

На данный момент в северной части Георгиевки и в ряде лесопосадок рядом с селом продолжаются успешные операции войск российской армии.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/c/1603727549/41891